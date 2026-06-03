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بالفيديو حزب الله ينشر مشاهد مثيرة لاستهداف قوة إسرائيلية في يحمر الشقيف

03 يونيو 2026 . الساعة 21:49 بتوقيت القدس
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مسيرة انقضاضية لحزب الله تتوجه لجنود الاحتلال

نشر حزب الله، الأربعاء، تسجيلاً مصوراً قال إنه يوثق عملية استهداف نفذها ضد تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يحمر الشقيف جنوبي لبنان، يوم الإثنين الماضي، وأسفرت عن مقتل جندي وإصابة آخرين.

وأظهرت المشاهد، وفق ما بثه الحزب، طائرة مسيّرة مزودة بكاميرا للرؤية الليلية وهي ترصد تحركات مجموعة من الجنود الإسرائيليين داخل البلدة، قبل أن تنقض عليهم وتنفجر في موقع وجودهم.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في وقت سابق مقتل أحد جنوده وإصابة آخرين في حادثة وقعت جنوب لبنان، واصفاً إياها بأنها "خطيرة"، مشيراً إلى أن الهجوم نُفذ بواسطة وسيلة قتالية ليلية اعتبرها غير مسبوقة.

ويأتي نشر هذه المشاهد في ظل استمرار التوتر والمواجهات على الحدود اللبنانية الفلسطينية، وتبادل الهجمات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #المصرف اللبناني #مستشفى جنوب لبنان

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