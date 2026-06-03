حزب الله ينشر مشاهد مثيرة لاستهداف قوة إسرائيلية في يحمر الشقيف

نشر حزب الله، الأربعاء، تسجيلاً مصوراً قال إنه يوثق عملية استهداف نفذها ضد تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يحمر الشقيف جنوبي لبنان، يوم الإثنين الماضي، وأسفرت عن مقتل جندي وإصابة آخرين.

وأظهرت المشاهد، وفق ما بثه الحزب، طائرة مسيّرة مزودة بكاميرا للرؤية الليلية وهي ترصد تحركات مجموعة من الجنود الإسرائيليين داخل البلدة، قبل أن تنقض عليهم وتنفجر في موقع وجودهم.

🟡 حـ.ــزب الله ينشر مشاهد من عملية استهداف تجمّع لجنود جيش العـ.ــدو الإسـ.ــرائيلي على الأطراف الجنوبيّة لبلدة يحمر الشقيف جنوبيّ لبنان بمحـ.ــلّقة أبــ.ــابيل الانقضـ.ــاضيّة pic.twitter.com/bJB5xb0jYf — الحسن شعلان 🇾🇪 (@alhsanshaln2909) June 3, 2026

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في وقت سابق مقتل أحد جنوده وإصابة آخرين في حادثة وقعت جنوب لبنان، واصفاً إياها بأنها "خطيرة"، مشيراً إلى أن الهجوم نُفذ بواسطة وسيلة قتالية ليلية اعتبرها غير مسبوقة.

ويأتي نشر هذه المشاهد في ظل استمرار التوتر والمواجهات على الحدود اللبنانية الفلسطينية، وتبادل الهجمات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين