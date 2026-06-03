روبيو يعلن مشاركة ترامب في قمة الناتو بأنقرة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب سيشارك شخصيا في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقررة في العاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 يوليو/تموز المقبل.

جاءت ذلك في تصريحات له خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، لمناقشة طلب موازنة وزارة الخارجية للعام المالي 2027 وقضايا دولية أخرى.

وقال روبيو: "الرئيس سيشارك بنفسه في الاجتماع المقبل لقادة دول الناتو"، مضيفا أن القمة التي ستستضيفها تركيا قد تكون "من أهم الاجتماعات في تاريخ الحلف".

وأشار إلى وجود عدد من القضايا التي تحتاج إلى توضيح ومعالجة داخل الحلف، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تزال عضوا ملتزما في الناتو.

وأضاف أن الحلف بحاجة إلى "تغييرات مهمة"، موضحا أن هذه القضايا ستكون من أبرز الملفات المطروحة للنقاش خلال القمة.

المصدر / وكالات