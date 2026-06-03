توجهات أمريكية لإنهاء المساعدات المالية المباشرة للاحتلال

كشف السفير الأميركي لدى "إسرائيل" مايك هاكابي، للمرة الأولى بشكل علني، أن مذكرة التفاهم الأمنية المقبلة بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" لن تتضمن مساعدات مالية مباشرة كما هو معمول به حالياً، بل ستركز على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين.

وأوضح هاكابي، في تصريحات نشرها عبر منصة "إكس"، أن الترتيبات الجديدة ستأتي مع انتهاء العمل بمذكرة التفاهم الحالية المقررة في سبتمبر/أيلول 2028، في إشارة إلى توجه أميركي لإعادة صياغة طبيعة الدعم المقدم لـ"إسرائيل "خلال المرحلة المقبلة.

وتُعد هذه التصريحات أول تأكيد رسمي من مسؤول أميركي بهذا المستوى بشأن احتمال إنهاء المساعدات المالية المباشرة لـ"تل أبيب"، واستبدالها بصيغ تعاون اقتصادي وتجاري أوسع بين الطرفين.

ولم تتضح بعد تفاصيل المذكرة الجديدة أو حجم التغييرات المتوقعة في منظومة الدعم الأميركي لـ"إسرائيل"، إلا أن التصريحات تفتح الباب أمام نقاشات حول مستقبل العلاقات الاستراتيجية بين واشنطن و"تل أبيب" بعد انتهاء الاتفاق الحالي.

وتُعد الولايات المتحدة الداعم الدولي الأكبر لـ"إسرائيل"، إذ حصلت الأخيرة على مساعدات عسكرية ومالية بمليارات الدولارات بموجب مذكرات تفاهم متعاقبة على مدار العقود الماضية.

المصدر / فلسطين أون لاين