21 قتيلاً في حريق مروع بفندق في الهند

لقي 21 شخصاً مصرعهم، بينهم 18 أجنبياً، جراء حريق اندلع حريق صباح الأربعاء، في فندق بمنطقة مالفيا ناجار جنوب العاصمة الهندية نيودلهي، في واحدة من أسوأ حوادث الحرائق التي تشهدها المدينة خلال السنوات الأخيرة.

ونقلت وسائل إعلام هندية عن الشرطة أن من بين الضحايا مواطنين من بنغلادش ونيجيريا وموزمبيق وليبيريا، فيما لم تؤكد السلطات حتى الآن جميع جنسيات القتلى بشكل رسمي.

وأفاد شهود عيان بأن عدداً من النزلاء اضطروا إلى القفز من الطوابق العليا للمبنى المكون من أربعة طوابق هرباً من ألسنة اللهب والدخان الكثيف، بينما سارع سكان ومارة إلى استخدام مراتب وأغطية في محاولة للمساعدة في إنقاذ العالقين.

وقال أحد الشهود إن امرأة قفزت من الطابق الثالث برفقة طفل صغير بعدما حاصرت النيران أجزاء من المبنى، فيما أظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام محلية أشخاصاً يقفزون من نوافذ الفندق وسط تصاعد كثيف للدخان.

وبحسب بيان الشرطة الهندية، اندلع الحريق قبيل الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي، ما استدعى تدخل ثماني سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران بعد عدة ساعات من العمل.

ورجحت السلطات المحلية أن يكون الحريق قد بدأ في مطعم يقع بالطابق الأرضي من المبنى، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث.

المصدر / وكالات