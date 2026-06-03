اعتقالات واعتداءات مستوطنين تطال أراضي وممتلكات المواطنين في الضفة

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، الأربعاء، من اعتداءاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، شملت اعتقال مواطن شمال طوباس، والاعتداء على أراضٍ زراعية ومواطنين في محافظة رام الله والبيرة.

ففي محافظة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن فايز هاني غنام (42 عاماً) من بلدة عقابا شمال المحافظة، بعد استدعائه للتحقيق في معسكر سالم العسكري قرب جنين، وفق ما أفاد به مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة.

وفي محافظة رام الله والبيرة، أطلق مستوطنون قطعاناً من الأغنام والجمال في أراضي المواطنين المزروعة بأشجار الزيتون في منطقة "الخلايفة" التابعة لبلدة الطيبة شرق رام الله، ما تسبب بأضرار في المزروعات والأشجار.

وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين تعمدوا تكسير أغصان عدد من أشجار الزيتون واستخدامها علفاً لمواشيهم، الأمر الذي ألحق أضراراً بالأشجار وأثار مخاوف المزارعين من تصاعد الاعتداءات على أراضيهم الزراعية.

وفي حادثة أخرى، اعتدى مستوطنون مسلحون على أحد المواطنين قرب المدخل الشرقي لبلدة جلجليا شمال رام الله، أثناء وجوده في ورشة قيد الإنشاء، قبل أن يسرقوا هاتفه المحمول وينسحبوا من المكان.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية تصاعداً في اعتداءات المستوطنين، التي تشمل مهاجمة المواطنين، وإتلاف المحاصيل الزراعية، والاعتداء على الأشجار والممتلكات، إلى جانب القيود التي تفرضها قوات الاحتلال على حركة الفلسطينيين ووصولهم إلى أراضيهم.

المصدر / فلسطين أون لاين