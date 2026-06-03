ميسي يفوز بجائزة "أميرة أستورياس" للرياضة

فاز نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأربعاء، بجائزة "أميرة أستورياس" للرياضة المرموقة في فئة الرياضة لعام 2026، تقديراً لمسيرته الرياضية الحافلة.

واختارت لجنة التحكيم، برئاسة السباحة الإسبانية تيريزا بيراليس، ميسي للفوز بالجائزة من بين 27 مرشحاً يمثلون 12 دولة، في واحدة من أبرز الجوائز الإسبانية الممنوحة للشخصيات التي تحقق إنجازات استثنائية في مختلف المجالات.

وأشادت اللجنة بـ"الموهبة المبهرة والمسيرة الرياضية الاستثنائية" لقائد المنتخب الأرجنتيني، سواء على الصعيد الدولي أو خلال مشواره مع الأندية التي دافع عن ألوانها، معتبرة أنه أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

ويأتي تتويج ميسي بالجائزة قبل أيام من انطلاق منافسات كأس العالم 2026، حيث يستعد لقيادة المنتخب الأرجنتيني في البطولة العالمية المقبلة.

المصدر / وكالات