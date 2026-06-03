"الجهاد": الاحتلال يواصل خرق وقف النار بغزة والتوسع الاستيطاني بالضفة

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال القصف المتواصل واستهداف المدنيين وارتكاب المجازر بحق أبناء شعبنا، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية كافة.

وأضافت الحركة، في تصريح صحفي، الأربعاء، أن اعتداءات اليوم أسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، جراء عمليات القصف والتدمير الممنهج التي تستهدف مختلف مناطق القطاع، في استمرار لجرائم الإبادة بحق شعبنا ومواصلة الحصار الإنساني على قطاع غزة.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تواصل فرض سياسة الضم في الضفة الغربية المحتلة عبر التوسع الاستيطاني، إذ صادقت ما تُسمى اللجنة اللوائية العليا للتخطيط التابعة للاحتلال على بناء 2162 وحدة استيطانية جديدة في عدد من المستوطنات شمالي وجنوبي الضفة، في خطوة تستهدف ترسيخ ضم الضفة وتهويدها.

وشددت على أن هذه الجرائم المتواصلة تفرض على الدول الضامنة والجهات الراعية والمؤسسات الدولية والحقوقية الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوقف العدوان وجرائم الكيان الغاصب، وضمان الالتزام الكامل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وطالبت الحركة، بضرورة التحرك الفوري لوقف السياسات الاستيطانية والتوسعية والإجراءات الأحادية التي تستهدف الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، ووضع حد لجرائم الاحتلال المستمرة وملاحقة مجرمي الحرب في الكيان.

المصدر / فلسطين أون لاين