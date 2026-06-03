مباحث التموين بخان يونس تتلف 750 كجم مواد فاسدة خلال عيد الأضحى

أتلفت مباحث التموين بمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، 750 كجم من المواد التموينية والمجمدات الفاسدة، وذلك بعد ضبطها بحوزة عدد من البائعين خلال جولات ميدانية وتفتيشية قامت بها على الأسواق في إجازة عيد الأضحى المبارك، برفقة طواقم وزارة الاقتصاد.

وذكر مدير مباحث التموين بخان يونس، أنه خلال إجازة عيد الأضحى تم تنفيذ 7 جولات ميدانية شملت أسواق المحافظة، جرى خلالها تحرير 8 محاضر ضبط وإتلاف بحق 750 كجم من المواد التموينية والغذائية والمجمدات واللحوم الفاسدة.

وأضاف أنه تم تحرير 14 محضر ضبط لمجمدات وخضار بوزن إجمالي بلغ 1,562 كجم، بعد رفع أسعارها عن المعلن عنه من وزارة الاقتصاد، حيث جرى إلزام أصحابها بالبيع ميدانياً بالسعر المعتمد.

وأكد مدير مباحث التموين بخان يونس، تكثيف الجولات الرقابية والميدانية المستمرة لمتابعة الأسواق، والتأكد من التزام التجار بالتسعيرة الرسمية، ومنع الاحتكار والاستغلال، وضمان توفر المواد الأساسية وفق معايير السلامة والصحة.

المصدر / فلسطين أون لاين