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لماذا منع الاحتلال ناشطة أمريكية من دخول الأراضي المحتلة؟

03 يونيو 2026 . الساعة 17:47 بتوقيت القدس
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ليندا صرصور

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع دخول الناشطة الأمريكية من أصل فلسطيني ليندا صرصور، التي كان من المتوقع وصولها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة مطلع شهر يوليو المقبل.

وقالت ما تسمى وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية، في بيان، الأربعاء، إن قرار المنع اتُّخذ بحق صرصور بدعوى نشاطها في حركة المقاطعة (BDS)، مؤكدة أنه "تم منع دخول الناشطة في حركة المقاطعة ليندا صرصور إلى إسرائيل".

وأضافت الوزارة أن القرار يأتي في إطار السياسة التي يتبناها وزير شؤون الشتات ومكافحة ما تسميه "معاداة السامية"، عميحاي شيكلي.

ويعني القرار عملياً منع صرصور من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ إن الدخول إليها يتطلب المرور عبر المعابر البرية أو الجوية الخاضعة لسيطرة وإدارة سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وتُعد ليندا صرصور من أبرز الناشطات الأمريكيات المدافعات عن الحقوق الفلسطينية، وسبق أن شاركت في العديد من الحملات والفعاليات الداعمة للقضية الفلسطينية، كما تعرضت لانتقادات وحملات استهداف من جهات إسرائيلية وأمريكية بسبب مواقفها السياسية.

المصدر / وكالات
#ناشطة أمريكية #ليندا صرصور #مواقف مناصرة للقضية الفلسطينية

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