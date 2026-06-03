ماذا تكون؟ جيش الاحتلال يسحب الفرقة "252" من غزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، انتهاء مهمة الفرقة 252 المدرعة، المعروفة باسم "فرقة سيناء"، في مناطق شمال قطاع غزة، بعد أربعة أشهر من العمليات العسكرية، مؤكداً أن الفرقة 99 ستواصل تنفيذ المهام القتالية في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.

ما هي الفرقة "252"؟

وتُعد الفرقة 252 إحدى أبرز تشكيلات الاحتياط التابعة للقيادة الجنوبية في جيش الاحتلال، وقد تأسست عام 1968 كأول فرقة دائمة في جيش الاحتلال، بهدف توحيد القوات المدرعة في شبه جزيرة سيناء. وشاركت في عدد من الحروب والمعارك، من بينها حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر 1973، والاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، قبل أن تُكلّف لاحقاً بمهام تأمين الحدود مع مصر.

وخلال الحرب المتواصلة على قطاع غزة، شاركت الفرقة في العمليات البرية، حيث شاركت في التوغلات العسكرية شمال ووسط القطاع، وخاضت معارك في مناطق بيت حانون وجباليا ومحيط ممر نتساريم، إلى جانب تنفيذ عمليات اقتحام وتمشيط واسعة.

وتتكون الفرقة من عدة ألوية احتياطية للمشاة والمدرعات، أبرزها لواء "هارئيل" المدرع، ولواء "النقب" للمشاة، ولواء "ماتشاتز" المدرع، ولواء المظليين "سكاي فوكس"، إضافة إلى وحدات مدفعية وإشارة.

ويأتي الإعلان عن إنهاء مهمة الفرقة 252 في إطار التبديلات الدورية التي يجريها جيش الاحتلال بين تشكيلاته القتالية العاملة في قطاع غزة، حيث يتم استدعاء فرق الاحتياط لتنفيذ مهام محددة قبل استبدالها بقوات أخرى لمواصلة العمليات العسكرية.