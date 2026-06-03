مصر في المونديال.. سبق تاريخي وطموح يتجدد في 2026

تُعد مصر أول منتخب عربي وأفريقي يشارك في نهائيات كأس العالم، وذلك في نسخة 1934 التي أُقيمت في إيطاليا، ورغم هذا السبق التاريخي، فقد اقتصرت مشاركاتها حتى الآن على ثلاث نسخ فقط، لم ينجح خلالها المنتخب في تحقيق الفوز، لكنه قدّم حضورًا لافتًا وتجارب مهمة في تاريخه المونديالي.

ويخوض المنتخب المصري نهائيات كأس العالم 2026 بطموحات كبيرة، ساعيًا إلى تحقيق فوزه الأول في البطولة خلال مشاركته الرابعة، حيث أوقعته القرعة في مجموعة متوازنة نسبيًا تضم إيران وبلجيكا ونيوزيلندا ضمن المجموعة السابعة، ما يعزز آماله في تقديم مشاركة قوية.

بدأت مشاركة مصر التاريخية في مونديال 1934، الذي أقيم بنظام خروج المغلوب بمشاركة 16 منتخبًا، وخرجت من الدور الأول بعد مواجهة قوية أمام المجر انتهت بنتيجة 4-2. وجاءت هذه المشاركة في ظروف صعبة، من بينها ضغط المباريات المحلية قبل البطولة، ورحلة سفر طويلة استغرقت نحو عشرة أيام.

ورغم ذلك، قدم المنتخب أداءً تنافسيًا، وأنهى الشوط الأول متعادلًا (2-2)، بفضل تألق عبد الرحمن فوزي الذي سجل هدفين تاريخيين جعلاه أول لاعب مصري وعربي يهز شباك كأس العالم، قبل أن تحسم المجر المباراة في الشوط الثاني.

وعاد المنتخب المصري إلى المونديال في نسخة 1990 بعد غياب 56 عامًا، وقدم أداءً متوازنًا في دور المجموعات، بتعادل مع هولندا (1-1) وإيرلندا (0-0)، وخسارة أمام إنجلترا بهدف دون رد.

وبرزت مواجهة إيرلندا بطابعها التكتيكي، حيث اعتمد المنتخب المصري على أسلوب منظم في الحفاظ على الكرة، ما أثار جدلًا في حينه بسبب تكرار إعادة الكرة للحارس أحمد شوبير، في مباراة أسهمت لاحقًا في تعديل بعض قوانين اللعبة المتعلقة بحارس المرمى.

وفي مونديال 2018 بروسيا، دخلت مصر البطولة بطموحات كبيرة بقيادة محمد صلاح، لكنها خرجت من دور المجموعات بعد خسائر أمام الأوروغواي وروسيا والسعودية، في مجموعة قوية شهدت تنافسًا كبيرًا حتى الدقائق الأخيرة من المباريات.

المصدر / وكالات