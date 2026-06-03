الاحتلال يصادق على بناء 2162 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

صادقت اللجنة العليا للتخطيط التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، على مخططات لبناء 2162 وحدة استيطانية جديدة في عدد من المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ووفق ما أورد موقع "القناة السابعة" العبرية، تشمل المخططات الاستيطانية الجديدة مستوطنات "غفعوت" و"هار براخا" و"كريات أربع".

وتأتي هذه المصادقة في إطار التوسع الاستيطاني المتواصل في الضفة الغربية، رغم الإدانات الفلسطينية والدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان بموجب القانون الدولي.

وتشهد الضفة الغربية خلال الفترة الأخيرة تصاعدًا في وتيرة المشاريع الاستيطانية، بالتزامن مع استمرار عمليات مصادرة الأراضي والتضييق على المواطنين الفلسطينيين في مختلف المناطق المستهدفة بالتوسع الاستيطاني.

يشار إلى أن الضفة الغربية تشهد منذ بدء حرب الإبادة على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تصاعدا في اعتداءات المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في المناطق الريفية والبادية المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، التي تتحول مرارا إلى نقاط انطلاق لهجمات تستهدف المواطنين وممتلكاتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين