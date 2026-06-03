فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مصر تبث تسجيلات نادرة للقرآن بصوت المنشاوي وسط احتفاء واسع

لماذا منع الاحتلال ناشطة أمريكية من دخول الأراضي المحتلة؟

مصر في المونديال.. سبق تاريخي وطموح يتجدد في 2026

ماذا تكون؟ جيش الاحتلال يسحب الفرقة "252" من غزة

كأس العالم 2026.. هل يصبح الأكثر جدلا في التاريخ؟

تقرير يكشف.. كيف شاركت سارة نتنياهو في تعيين السكرتير العسكري لرئيس الوزراء

لجنة التكنوقراط.. بوابة إنقاذ غزة أم ضحية الحسابات السياسية؟

المغرب يراهن على حكيمي في معركة ترسيخ المجد العالمي

حقنة مفقودة ونزيف حاد.. المرض يحاصر جسد وليد تحت الحصار

الاحتلال يصادق على بناء 2162 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

الاحتلال يصادق على بناء 2162 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

03 يونيو 2026 . الساعة 16:08 بتوقيت القدس
...
مخططات لبناء 2162 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

صادقت اللجنة العليا للتخطيط التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، على مخططات لبناء 2162 وحدة استيطانية جديدة في عدد من المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ووفق ما أورد موقع "القناة السابعة" العبرية، تشمل المخططات الاستيطانية الجديدة مستوطنات "غفعوت" و"هار براخا" و"كريات أربع".

وتأتي هذه المصادقة في إطار التوسع الاستيطاني المتواصل في الضفة الغربية، رغم الإدانات الفلسطينية والدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان بموجب القانون الدولي.

وتشهد الضفة الغربية خلال الفترة الأخيرة تصاعدًا في وتيرة المشاريع الاستيطانية، بالتزامن مع استمرار عمليات مصادرة الأراضي والتضييق على المواطنين الفلسطينيين في مختلف المناطق المستهدفة بالتوسع الاستيطاني.

يشار إلى أن الضفة الغربية تشهد منذ بدء حرب الإبادة على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تصاعدا في اعتداءات المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في المناطق الريفية والبادية المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، التي تتحول مرارا إلى نقاط انطلاق لهجمات تستهدف المواطنين وممتلكاتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#مستوطنات #استيطان #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة