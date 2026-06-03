بالأسماء.. الاحتلال يفرج عن أسرى من غزة

وصل خمسة أسرى محررين، الأربعاء، إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، عقب الإفراج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث خضعوا للفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على أوضاعهم الصحية.

وأفادت مصادر محلية بأن الأسرى الذين أُفرج عنهم هم:

يونس رضوان عبد العزيز الأسطل (62 عامًا).

زياد خليل منصور الأسطل (52 عامًا).

محمود سمير أحمد الأسطل (46 عامًا).

عمر مصطفى قاسم الأسطل (36 عامًا).

فرج موسى محمد الأسطل (33 عامًا).

ويأتي الإفراج عن الأسرى في ظل استمرار معاناة آلاف الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وسط مطالبات متواصلة من المؤسسات الحقوقية والجهات المختصة بوقف الانتهاكات بحقهم وتحسين ظروف احتجازهم.

المصدر / فلسطين أون لاين