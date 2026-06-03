"إسرائيل" تمنع دخول الناشطة الأمريكية من أصل فلسطيني ليندا صرصور

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، قرارها بمنع دخول الناشطة الأمريكية فلسطينية الأصل ليندا صرصور التي كان يُتوقع وصولها مطلع تموز/ يوليو المقبل.

ويلزم الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة المرور من أحد المعابر البرية أو الجوية التي تسيطر عليها وتديرها "إسرائيل".

وقالت وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية في بيان: "تم منع دخول الناشطة في حركة المقاطعة ليندا صرصور إلى "إسرائيل" في أوائل يوليو".

ولم يصدر تعليق فوري من الناشطة صرصور على هذا القرار.

من جهته، قال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير” إن صرصور كانت تعتزم زيارة عائلتها وأصدقائها في فلسطين، وأدان "ما تردد" عن منعها.

المصدر / فلسطين أون لاين