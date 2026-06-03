استشهاد فلسطينيين وسوريين في غارات إسرائيلية على لبنان

استشهد ستة أشخاص، بينهم فلسطينيان وأربعة سوريين، جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الحوش في قضاء صور جنوبي لبنان، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية، في وقت واصل فيه جيش الاحتلال تصعيد هجماته الجوية على مناطق عدة من البلاد.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة إسرائيلية مسيّرة استهدفت سيارة على طريق خلدة الساحلي جنوب بيروت، ضمن سلسلة غارات طالت مناطق في الجنوب اللبناني ومحيط العاصمة.

كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة شوكين، فيما استهدفت طائرة مسيّرة بلدة عربصاليم، بالتزامن مع غارات أخرى على بلدات أرزي وكوثرية الرز والزرارية.

وفي سياق متصل، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تهديدات لسكان بلدة الخرايب جنوبي لبنان، دعاهم فيها إلى إخلاء المنطقة، ما أثار مخاوف من توسيع نطاق العمليات العسكرية واستهداف مناطق إضافية خلال الساعات المقبلة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي والهجمات الجوية والبحرية والبرية التي تستهدف المناطق المدنية.

المصدر / فلسطين أون لاين