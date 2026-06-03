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وحصيلة العدوان ترتفع إلى 72,945 شهيدًا

وزارة الصحة: 3 شهداء و35 مصابًا في غزة خلال 24 ساعة

03 يونيو 2026 . الساعة 13:45 بتوقيت القدس
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مواطنون يصلون صلاة الجنازة على أحد شهداء العدوان على غزة (أرشيف)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، وصول 3 شهداء و35 مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم بسبب الظروف الميدانية.

وأضافت أن إجمالي حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ 936 شهيداً و2,903 إصابات، إلى جانب انتشال 781 جثماناً.

ووفق الوزارة، ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 72,945 شهيداً و173,011 مصاباً.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة

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