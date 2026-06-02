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"فيفا" يعتمد القوائم النهائيات لمنتخبات المونديال

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"فيفا" يعتمد القوائم النهائيات لمنتخبات المونديال

02 يونيو 2026 . الساعة 21:05 بتوقيت القدس
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من المتوقع مشاركة 22 لاعبا دون سن العشرين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الثلاثاء، اكتمال القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في مونديال 2026 والذي سينطلق يوم 11 يونيو الجاري في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال "فيفا" عبر موقعه الإلكتروني: "بمشاركة 48 منتخبا و1248 لاعبا، سيخوضون 104 مباريات في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، تمثّل هذه النسخة لحظة فارقة في تاريخ كرة القدم العالمية، إذ تفتح الباب أمام مشاركة عدد أكبر من الدول واللاعبين وجماهيرهم أكثر من أي وقت مضى".

وتابع: "تؤكد قوائم الفرق المؤكدة على ضخامة البطولة وجاذبيتها الدائمة، حيث يعود 357 لاعبا بعد مشاركتهم في بطولة كأس العالم مرة واحدة على الأقل سابقا".

وأضاف: "من المقرر أن يخوض نحو 891 لاعبا هذه المنافسة للمرة الأولى، مما يبرز استمرارية اللعبة وتجددها على مستوى العالم".

ومع اكتمال القوائم، كانت هناك عدة ظواهر أبرزها التفاوت الكبير بين الأجيال، إذ يفصل أكثر من 25 عاما بين أكبر لاعب (كريغ غوردون من اسكتلندا، 43 عاما و162 يوما) وأصغرهم (جيلبرتو مورا من المكسيك، 17 عاما و240 يوما).

ومن المتوقع مشاركة 22 لاعبا دون سن العشرين، وسبعة لاعبين بلغوا الأربعين عاما أو أكثر عند انطلاق البطولة، في حين يعود 22 فائزا بكأس العالم لكرة القدم إلى الساحة العالمية.

المصدر / وكالات
#الفيفا #كأس العالم #المونديال

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