فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

فرنسا تمنح رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الوسام الوطني الفرنسي للاستحقاق

موسم باهت.. عيد الأضحى يكشف تآكل القدرة الشرائية في غزة

قرب "الخط الأصفر".. 32 فريقا يتحدون الحرب في بطولة كروية

السراج: 40% فقط من مدينة غزة مأهول بالسكان.. ونصيب الفرد من المياه لا يتجاوز 10 لترات يوميًّا

ناشطة بأسطول الصمود: تعرضنا لتحرش جنسي مروع من جنود إسرائيليين

وحيدًا من بين الركام.. أيمن يزف نفسه عريسًا بعد فقدان أسرته كاملة

"فيفا" يعتمد القوائم النهائيات لمنتخبات المونديال

المونديال والعدوان.. حين يستغل الاحتلال انشغال العالم بكرة القدم

باراك: حكومة نتنياهو ضللت الجمهور وفشلت بتحقيق أهداف الحرب

من بيروت المحاصرة إلى غزة الجريحة.. إيطاليا وفية لفلسطين منذ مونديال 1982

باراك: حكومة نتنياهو ضللت الجمهور وفشلت بتحقيق أهداف الحرب

02 يونيو 2026 . الساعة 20:38 بتوقيت القدس
...
إيهود باراك رئيس حكومة الاحتلال الأسبق

هاجم إيهود باراك، رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متهماً إياها بتضليل الرأي العام بشأن التطورات العسكرية على الجبهة اللبنانية.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق في تصريحات، نقلتها وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، إن الحكومة "تختلق الأرقام وتضلل الجمهور"، مضيفاً أن الادعاءات بشأن مقتل مئات من مقاتلي حزب الله غير صحيحة، واصفاً تلك الأرقام بأنها "هراء لا أساس له من الواقع".

وأضاف أن ما يجري على الأرض يعكس، بحسب تعبيره، صورة "بائسة ووهم سياسي وأمني"، مشيراً إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق النتائج التي تعلنها الحكومة بشأن العمليات العسكرية في لبنان.

وتابع باراك أن الحكومة الحالية "جرّت إسرائيل إلى أخطر وضع أمني وسياسي في تاريخها"، في ظل ما وصفه بانخراطها في ثلاث جبهات قتال متزامنة، مؤكداً أن الأهداف المعلنة للحرب لم تتحقق في أي من هذه الجبهات.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الجدل الداخلي في إسرائيل حول إدارة الحكومة للحرب المستمرة على أكثر من جبهة، وتزايد الانتقادات من شخصيات سياسية وعسكرية سابقة بشأن الأداء العسكري والسياسي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #نتنياهو #حكومة نتنياهو #باراك

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة