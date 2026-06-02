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برشلونة يحدد قيمة عرضه الثاني لضم ألفاريز

02 يونيو 2026 . الساعة 20:21 بتوقيت القدس
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يعول برشلونة بشكل كبير على رغبة ألفاريز نفسه في ارتداء القميص الكتالوني

لم يتراجع برشلونة عن حلم التعاقد مع جوليان ألفاريز، رغم الرفض السريع الذي تلقاه من أتلتيكو مدريد، ويستعد النادي الكتالوني لتقديم عرضه الثاني من أجل حسم واحدة من أبرز صفقات الميركاتو الصيفي.

وبحسب إذاعة راك الإسبانية، فإنه بعدما رفض أتلتيكو مدريد العرض الأول الذي تقدم به برشلونة لضم المهاجم الأرجنتيني، والبالغ 100 مليون يورو، استقر مسؤولي البارسا على قيمة العرض الثاني.

ويعول برشلونة بشكل كبير على رغبة ألفاريز نفسه في ارتداء القميص الكتالوني، خاصة أن المهاجم الأرجنتيني أبدى انفتاحًا على المشروع الرياضي للنادي، رغم تمسك أتلتيكو مدريد به باعتباره أحد أهم عناصر فريق المدرب دييجو سيميوني.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة جولة جديدة من المفاوضات بين الطرفين، في ظل إصرار برشلونة على حسم الصفقة، مقابل موقف متشدد من أتلتيكو الذي لا يبدو مستعدًا للتخلي عن نجمه بسهولة، حتى مع وصول العرض إلى حاجز 120 مليون يورو.

المصدر / وكالات
#برشلونة #الدوري الإسباني #ألفاريز

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