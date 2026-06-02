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صحة غزة: مايو يسجل أعلى حصيلة شهداء منذ بداية العام

02 يونيو 2026 . الساعة 20:03 بتوقيت القدس
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النساء والأطفال وكبار السن شكّلوا نحو 30% من إجمالي الشهداء خلال شهر مايو

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، أن شهر مايو/أيار 2026 شهد استشهاد 119 مواطناً، في أعلى حصيلة تُسجَّل منذ بداية العام الجاري في قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي على "فيسبوك"، تابعه موقع "فلسطين أون لاين" أن البيانات الإحصائية تشير إلى أن النساء والأطفال وكبار السن شكّلوا نحو 30% من إجمالي الشهداء خلال الشهر، ما يعكس اتساع دائرة الاستهداف لتشمل فئات مدنية مختلفة.

وبحسب التفاصيل، بلغ عدد الأطفال الشهداء 19 طفلاً بنسبة 16% من إجمالي الضحايا، فيما استشهدت 10 سيدات بنسبة 8.5% خلال الفترة ذاتها.

وأكدت الوزارة أن استمرار ارتفاع أعداد الضحايا يعكس تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في قطاع غزة، في ظل استمرار العمليات العسكرية والضغط الكبير على المنظومة الطبية والإغاثية.

ويُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كثّف خلال الأسابيع الماضية خروقاته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مستهدفاً المواطنين والمنشآت المدنية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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