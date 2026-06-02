دخول 4 شاحنات غاز اليوم وتوزيعها على أكثر من 10 آلاف مستفيد

أعلنت الهيئة العامة للبترول في غزة ، الثلاثاء، دخول حمولة أربع شاحنات من غاز الطهي إلى القطاع، تمهيداً لتوزيعها على المواطنين وفق الكشوفات المعتمدة والمعلنة مسبقاً.

وأوضحت الهيئة أن التوزيع سيشمل استكمال المتبقي من كشف 15 مايو لمحافظات الوسطى وخان يونس ورفح، إلى جانب توزيع جزء من كشف 3 يونيو الموحد لجميع محافظات قطاع غزة.

وأشارت الهيئة إلى أن الكميات المتوفرة ستستفيد منها نحو 10,381 أسرة ومواطناً مسجلين ضمن كشوفات التوزيع المعتمدة.

ودعت المواطنين إلى متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عنها لمعرفة مواعيد وآليات استلام حصص الغاز وفق الجداول المعتمدة.

