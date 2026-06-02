فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نيوزيلندا تفرض حظر سفر على 3 مستوطنين بسبب الاستيطان

أبو عبيدة: لن نخون دماء الشهداء وفاتورة الحساب مفتوحة

واشنطن تدرس توسيع نشر أسلحتها النووية في أوروبا

تعرّف على الأسباب.. أمريكا تلوّح بالعقوبات على عُمان

4 شهداء و127 مصاباً بغارة إسرائيلية قرب مستشفى جنوب لبنان

حماس: مستعدون لتسليم الحكم والاحتلال وميلادينوف وراء التعطيل

إيران تشترط حصول السفن على تصريح مسبق لعبور هرمز

"الصحة العالمية": 190 هجومًا إسرائيليًا على الكوادر الطبية بلبنان في 3 أشهر

"يديعوت أحرونوت": وجود قلق وإحباط بالجيش بسبب تطور مسيرات حزب الله

3 شهداء وإصابات جراء خروقات إسرائيلية متواصلة لوقف إطلاق النار بغزة

دخول 4 شاحنات غاز اليوم وتوزيعها على أكثر من 10 آلاف مستفيد

02 يونيو 2026 . الساعة 19:28 بتوقيت القدس
...
غاز.jpg

أعلنت الهيئة العامة للبترول في غزة ، الثلاثاء، دخول حمولة أربع شاحنات من غاز الطهي إلى القطاع، تمهيداً لتوزيعها على المواطنين وفق الكشوفات المعتمدة والمعلنة مسبقاً.

وأوضحت الهيئة أن التوزيع سيشمل استكمال المتبقي من كشف 15 مايو لمحافظات الوسطى وخان يونس ورفح، إلى جانب توزيع جزء من كشف 3 يونيو الموحد لجميع محافظات قطاع غزة.

وأشارت الهيئة إلى أن الكميات المتوفرة ستستفيد منها نحو 10,381 أسرة ومواطناً مسجلين ضمن كشوفات التوزيع المعتمدة.

ودعت المواطنين إلى متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عنها لمعرفة مواعيد وآليات استلام حصص الغاز وفق الجداول المعتمدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #الاحتلال #هيئة البترول #دخول الغاز

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة