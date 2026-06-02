نيوزيلندا تفرض حظر سفر على 3 مستوطنين بسبب الاستيطان

أعلن وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز حظر سفر إلى البلاد على "ثلاثة مستوطنين إسرائيليين متطرفين يعملون بنشاط على توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية".

جاء ذلك بحسب تصريحات بيترز نشرت على الموقع الرسمي للحكومة النيوزيلندية، الثلاثاء.

وقال بيترز إن نيوزيلندا فرضت حظر سفر على الإسرائيليين "إيتامار يهودا ليفي" و"هاريل دافيد ليبي" و"وإلياف ليبي".

ووصف بيترز هؤلاء الأشخاص بأنهم "ثلاثة مستوطنين إسرائيليين متطرفين يعملون بنشاط على توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية"، مشيرا إلى أن هذه الأفعال تهدد السلام والأمن في المنطقة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

وذكّر بيترز بأن حكومة نيوزيلندا تؤكد باستمرار أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهك القانون الدولي.

وقال: "إن توسع المستوطنات وما يصاحبه من عنف يقوض إمكانية حل الدولتين. الحل القائم على التفاوض بين الطرفين وحده يمكن أن يضمن السلام والأمن والازدهار لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".

وتأتي الخطوة النيوزيلندية بفرض حظر سفر على ثلاثة مستوطنين إسرائيليين في سياق تصاعد التحذيرات الدولية من اتساع العنف المرتبط بالمستوطنين في الضفة الغربية، والذي بات يحظى بإدانات متزايدة من جهات أممية.