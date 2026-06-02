فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نيوزيلندا تفرض حظر سفر على 3 مستوطنين بسبب الاستيطان

أبو عبيدة: لن نخون دماء الشهداء وفاتورة الحساب مفتوحة

واشنطن تدرس توسيع نشر أسلحتها النووية في أوروبا

تعرّف على الأسباب.. أمريكا تلوّح بالعقوبات على عُمان

4 شهداء و127 مصاباً بغارة إسرائيلية قرب مستشفى جنوب لبنان

حماس: مستعدون لتسليم الحكم والاحتلال وميلادينوف وراء التعطيل

إيران تشترط حصول السفن على تصريح مسبق لعبور هرمز

"الصحة العالمية": 190 هجومًا إسرائيليًا على الكوادر الطبية بلبنان في 3 أشهر

"يديعوت أحرونوت": وجود قلق وإحباط بالجيش بسبب تطور مسيرات حزب الله

3 شهداء وإصابات جراء خروقات إسرائيلية متواصلة لوقف إطلاق النار بغزة

4 شهداء و127 مصاباً بغارة إسرائيلية قرب مستشفى جنوب لبنان

02 يونيو 2026 . الساعة 18:04 بتوقيت القدس
...
ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت محيط مستشفى جبل عامل إلى أربعة شهداء و127 مصاباً

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت محيط مستشفى جبل عامل إلى أربعة شهداء و127 مصاباً، بينهم 39 من أفراد الطواقم الطبية والإدارية.

وقالت الوزارة في بيان إن الهجوم أدى إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة في محيط المستشفى، مشيرة إلى أن عدداً من المصابين هم من العاملين في القطاع الصحي الذين كانوا يؤدون مهامهم أثناء وقوع الغارة.

واعتبرت الوزارة أن استهداف محيط المستشفى يمثل "تجسيداً إضافياً لشريعة الغاب التي تطبقها إسرائيل بحذافيرها"، مؤكدة أن الاعتداءات على المرافق الصحية والطواقم الطبية تشكل انتهاكاً للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المنشآت الطبية خلال النزاعات.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات العسكرية في جنوب لبنان، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار الهجمات على المرافق المدنية والخدمات الصحية، وما قد يترتب عليها من تفاقم للأوضاع الإنسانية في المناطق المتضررة.

يشار إلى أن ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان عبد الناصر أبو بكر أعلن أن المنظمة وثَقت 190 هجومَا إسرائيليَا استهدفت الخدمات الصحية في لبنان خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#لبنان #جنوب لبنان #وزارة الصحة اللبنانية #شهداء لبنان #مستشفى جنوب لبنان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة