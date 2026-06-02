4 شهداء و127 مصاباً بغارة إسرائيلية قرب مستشفى جنوب لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت محيط مستشفى جبل عامل إلى أربعة شهداء و127 مصاباً، بينهم 39 من أفراد الطواقم الطبية والإدارية.

وقالت الوزارة في بيان إن الهجوم أدى إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة في محيط المستشفى، مشيرة إلى أن عدداً من المصابين هم من العاملين في القطاع الصحي الذين كانوا يؤدون مهامهم أثناء وقوع الغارة.

واعتبرت الوزارة أن استهداف محيط المستشفى يمثل "تجسيداً إضافياً لشريعة الغاب التي تطبقها إسرائيل بحذافيرها"، مؤكدة أن الاعتداءات على المرافق الصحية والطواقم الطبية تشكل انتهاكاً للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المنشآت الطبية خلال النزاعات.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات العسكرية في جنوب لبنان، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار الهجمات على المرافق المدنية والخدمات الصحية، وما قد يترتب عليها من تفاقم للأوضاع الإنسانية في المناطق المتضررة.

يشار إلى أن ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان عبد الناصر أبو بكر أعلن أن المنظمة وثَقت 190 هجومَا إسرائيليَا استهدفت الخدمات الصحية في لبنان خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

