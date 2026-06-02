حماس: مستعدون لتسليم الحكم والاحتلال وميلادينوف وراء التعطيل

أكد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن الاتهامات التي تتحدث عن رفض الحركة تسليم الحكم في قطاع غزة "أكاذيب مضللة"، معتبراً أنها تهدف إلى توفير غطاء للاحتلال الإسرائيلي لمواصلة عدوانه على القطاع.

وقال قاسم، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن الحركة جددت تأكيدها على جاهزيتها الكاملة لتسليم جميع ملفات الحكم والإدارة، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية الموجودة في القاهرة، والتي جرى التوافق عليها بين الأطراف المعنية.

وأوضح أن العقبة الرئيسية أمام مباشرة اللجنة مهامها لا تكمن في موقف حماس، بل في ما وصفه بـ"تعنت الاحتلال"، إلى جانب دور المبعوث الأممي السابق إلى الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، متهماً إياه بتعقيد المسارات من خلال ربط مختلف الملفات بقضية واحدة ضمن الاتفاقات المطروحة، خلافاً للرؤية التي أعلنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن ترتيبات السلام في قطاع غزة.

وأضاف قاسم أن ما يُعرف بـ"مجلس السلام" لم يتمكن من ممارسة ضغوط فعالة على الاحتلال لإلزامه بالسماح بدخول اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة، كما أخفق في توفير الإمكانات والموارد اللازمة لتمكينها من أداء مهامها.

وشدد الناطق باسم حماس على أن الحركة لا تمانع تسليم مسؤوليات الحكم، مؤكداً أن استمرار تعطيل عمل اللجنة الوطنية يعود إلى عراقيل خارجية تحول دون تنفيذ التفاهمات المتفق عليها.

