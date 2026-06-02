إيران تشترط حصول السفن على تصريح مسبق لعبور هرمز

أعلنت إيران أن جميع السفن الراغبة في عبور مضيق هرمز مطالبة بالتقدم بطلب إلى "هيئة إدارة الممرات المائية في الخليج الفارسي" للحصول على تصريح مسبق.

وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان الثلاثاء، إن مالكي السفن وقباطنتها ملزمون بالتسجيل في النظام الذي أنشأته الهيئة المعنية وإرسال طلبات العبور قبل دخول المضيق.

وأوضح البيان أن الهيئة تقوم بدراسة الطلبات، وأن السفن التي تحصل على الموافقة فقط تُمنح إذن المرور عبر المضيق.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة ودولة الاحتلال حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران في 11 أبريل/ نيسان الماضي بباكستان، فرضت الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

