"الصحة العالمية": 190 هجومًا إسرائيليًا على الكوادر الطبية بلبنان في 3 أشهر

02 يونيو 2026 . الساعة 17:03 بتوقيت القدس
استهداف الاسعافات في لبنان وغزة سياسة ممنهجة لدى الاحتلال

أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان عبد الناصر أبو بكر أن المنظمة وثَقت 190 هجومَا إسرائيليَا استهدفت الخدمات الصحية في لبنان خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وفي مؤتمر صحفي أسبوعي عقده مكتب الأمم المتحدة في جنيف، الثلاثاء، قدم أبو بكر تقييما للوضع في لبنان، حيث تواصل دولة الاحتلال هجماتها رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح أبو بكر أن نحو 130 ألف نازح يعيشون حاليا في مراكز إيواء.

وحذر من أن هذا العدد قد يرتفع بعد أوامر الإخلاء الأخيرة التي صدرت لبعض مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي منطقة مكتظة بالسكان يعيش فيها مئات الآلاف من المدنيين.

وأفاد بأن منظمة الصحة العالمية وثَقت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط 190 هجوماَ إسرائيلياَ على القطاع الصحي، أسفرت عن مقتل 128 من العاملين في المجال الصحي وإصابة 332 آخرين.

وأشار إلى أن 17 مستشفى في أنحاء البلاد تعرضت لأضرار جزئية، فيما لا تزال 3 مستشفيات و42 مركزا صحيا مغلقة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على لبنان ضمن خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #منظمة الصحة العالمية #جنوب لبنان

