الاحتلال يخطر بهدم ثلاثة منازل جنوب الخليل

02 يونيو 2026 . الساعة 15:38 بتوقيت القدس
صورة أرشيفية

 أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم ثلاثة منازل شرق بلدة يطا جنوبي الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة: إن قوات الاحتلال أخطرت بهدم منازل المواطنين منير عيسى حماد مخامرة ومساحته 160 مترا مربعا، ومحمد عيسى حماد مخامرة بمساحة 200 متر مربع، وباسم علي حسن داود طابقين بمساحة 200 متر مربع.

وأضاف مخامرة أن هذه المنازل المأهولة تؤوي العشرات من المواطنين بينهم أطفال ونساء، وقرار الهدم يُعتبر انتقاميا بهدف تضييق الخناق وحصار المواطنين لا سيما شرق يطا ومسافرها.

وتأتي عمليات الهدم ضمن سياسة إسرائيلية متواصلة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بذريعة البناء دون ترخيص، في حين يقول فلسطينيون إن الحصول على تراخيص بناء في تلك المناطق شبه مستحيل.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الخليل #هدم منازل #الضفة الغربية

