"أنت مجنون.. ماذا تفعل بحق الجحيم؟" أكسيوس: ترامب يوبّخ نتنياهو بشأن لبنان

قال تقرير إعلامي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه انتقادات حادة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مكالمة هاتفية جرت الإثنين، على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

وبحسب موقع أكسيوس"، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين ومصدر ثالث اطّلع على فحوى الاتصال، فقد وصف ترامب نتنياهو بأنه "مجنون"، واتهمه بعدم إظهار الامتنان للدعم الأمريكي.

وفي لحظة من المكالمة، قال ترامب، بحسب التقرير، صارخًا: "ماذا تفعل بحق الجحيم؟".

من جهتها، لم تصدر تعليقات فورية من البيت الأبيض حول ما ورد في التقرير.

وكان نتنياهو قد أصدر في وقت سابق من يوم الإثنين أوامر لجيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مواقع تابعة لحزب الله في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، في تصعيد جديد للتوتر مع لبنان، رغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار بدأ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الاشتباكات بين "إسرائيل" وحزب الله منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، رغم الاتفاقات السابقة لخفض التصعيد.

وفي السياق، قال مسؤولون إيرانيون، بينهم وزير الخارجية عباس عراقجي، إن الضربات الإسرائيلية في لبنان تُعدّ خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بين واشنطن وطهران في 7 أبريل/ نيسان.

وأضاف عراقجي في منشور على منصة "إكس" أن "خرق أي طرف للاتفاق يعني انهياره بالكامل”، محمّلًا الولايات المتحدة و"إسرائيل" مسؤولية التداعيات.

وبعد المكالمة التي وصفها ترامب لاحقًا بأنها "مثمرة"، قال إنه طلب من نتنياهو عدم تنفيذ عملية عسكرية كبيرة داخل بيروت، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية لن تدخل العاصمة اللبنانية.

وفي المقابل، كتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" أنه تحدث مع "قيادات حزب الله"، وأن الطرفين اتفقا على وقف إطلاق النار، معبّرًا عن أمله في أن يستمر "إلى الأبد".

لكن نتنياهو عاد وأكد عبر منصة "إكس" أنه أبلغ ترامب أن "إسرائيل" ستواصل استهداف ما وصفها بـ"الأهداف الإرهابية" في بيروت إذا لم يتوقف حزب الله عن مهاجمة المدن الإسرائيلية، مشددًا على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل عملياته في جنوب لبنان وفق الخطط المقررة.

