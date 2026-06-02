"الكنيست" يصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون حلّ نفسه

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بعد منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل الكنيست الخامسة والعشرين، وذلك بتأييد 106 أعضاء كنيست، في خطوة تقرّب "إسرائيل" من انتخابات مبكرة إذا استكمل القانون مساره التشريعي في القراءتين الثانية والثالثة.

وجاءت المصادقة بعد ساعات من إقرار لجنة "الكنيست" طرح مشروع القانون على الهيئة العامة، فيما لا يزال يتعين استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة قبل دخول القانون حيّز التنفيذ وحل "الكنيست" رسميا.

وبحسب مشروع القانون، يتراوح موعد الانتخابات المحتمل بين 8 أيلول/ سبتمبر و20 تشرين الأول/ أكتوبر المقبلين، فيما كان الائتلاف الحكومي قد أعلن أنه سيبلور موقفه النهائي من موعد الانتخابات قبل طرح القانون على القراءتين الثانية والثالثة.

وكان القائم بأعمال مدير لجنة الانتخابات المركزية، دين ليفنه، قد أبلغ "الكنيست" أن اللجنة قادرة على إجراء الانتخابات حتى لو جرت خلال أقل من 90 يوما من موعد لحله، مشيرا إلى أن الموعد المفضل من الناحية المهنية لا يقل عن 83 يوما.

وأضاف أن بعض المواعيد المطروحة تتزامن مع الأعياد اليهودية، معتبرا أن تاريخ 15 أيلول/ سبتمبر يعد الأكثر تعقيدا من الناحية اللوجستية، بسبب تقليص الوقت المتاح لفرز المغلفات المزدوجة ومراقبة نزاهة العملية الانتخابية.

