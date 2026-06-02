فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابة جنديين إسرائيليين في هجوم بمسيّرة جنوب لبنان

أطباء بلا حدود: استهداف مصادر المياه في غزة يفاقم انتشار الأمراض والأوبئة

"الصحة": شهيد خلال 24 ساعة وحصيلة العدوان ترتفع إلى 72,942

غزة تحاكي مونديال 2026.. كرة القدم تنتصر على الركام

أجنحتها ترمز للحرية.. أسير محرر يداوي ذاكرة الأسر بين شقشقة الطيور

“الأنامل الذهبية”.. إبداع تعليمي من قلب المعاناة بغزة

سُفيان تايه.. عالم فيزياء أنجبته غزة وغيبته الحرب

"أنت مجنون.. ماذا تفعل بحق الجحيم؟" أكسيوس: ترامب يوبّخ نتنياهو بشأن لبنان

شهيدان وإصابتان جراء خروقات إسرائيلية متواصلة لوقف إطلاق النار بغزة

"وقف النار" في غزة.. مدنيون تحت الاستهداف اليومي

"الكنيست" يصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون حلّ نفسه

02 يونيو 2026 . الساعة 10:17 بتوقيت القدس
...
جلسة للكنيست الإسرائيلي (أرشيف)

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بعد منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل الكنيست الخامسة والعشرين، وذلك بتأييد 106 أعضاء كنيست، في خطوة تقرّب "إسرائيل" من انتخابات مبكرة إذا استكمل القانون مساره التشريعي في القراءتين الثانية والثالثة.

وجاءت المصادقة بعد ساعات من إقرار لجنة "الكنيست" طرح مشروع القانون على الهيئة العامة، فيما لا يزال يتعين استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة قبل دخول القانون حيّز التنفيذ وحل "الكنيست" رسميا.

وبحسب مشروع القانون، يتراوح موعد الانتخابات المحتمل بين 8 أيلول/ سبتمبر و20 تشرين الأول/ أكتوبر المقبلين، فيما كان الائتلاف الحكومي قد أعلن أنه سيبلور موقفه النهائي من موعد الانتخابات قبل طرح القانون على القراءتين الثانية والثالثة.

وكان القائم بأعمال مدير لجنة الانتخابات المركزية، دين ليفنه، قد أبلغ "الكنيست" أن اللجنة قادرة على إجراء الانتخابات حتى لو جرت خلال أقل من 90 يوما من موعد لحله، مشيرا إلى أن الموعد المفضل من الناحية المهنية لا يقل عن 83 يوما.

وأضاف أن بعض المواعيد المطروحة تتزامن مع الأعياد اليهودية، معتبرا أن تاريخ 15 أيلول/ سبتمبر يعد الأكثر تعقيدا من الناحية اللوجستية، بسبب تقليص الوقت المتاح لفرز المغلفات المزدوجة ومراقبة نزاهة العملية الانتخابية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الكنيست الإسرائيلي #نتنياهو #حل الكنيست #الانتخابات الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة