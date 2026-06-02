الغول لـ"فلسطين": الاحتلال ينقلب على اتفاق وقف النار ويتوسع ميدانيَا بغزة

غزة/ جمال غيث:

أكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين محمد الغول، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار المبرم برعاية أمريكية ووساطة دولية في أكتوبر 2025، مشيرًا إلى أن الانتهاكات بدأت منذ اللحظات الأولى لدخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وقال الغول، لصحيفة "فلسطين": إن الاحتلال يواصل خرق بنود الاتفاق بشكل متكرر، داعيًا الوسطاء وكافة الجهات الدولية المعنية إلى التدخل الفوري لإنقاذ وقف إطلاق النار وإلزام (إسرائيل) بتنفيذ تعهداتها، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية، وتسهيل خروج المرضى للعلاج في الخارج، وتحسين الأوضاع المعيشية المتدهورة في قطاع غزة.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد صرّح خلال الأيام الماضية بأن توجيهاته تقضي بالسيطرة على نحو 70% من مساحة قطاع غزة.

وشدد الغول، على ضرورة تفعيل البروتوكول الإنساني المتفق عليه، بما يضمن إدخال الكرفانات ومواد الإيواء، إلى جانب الضغط من أجل انسحاب إسرائيلي شامل من القطاع، محمّلاً الإدارة الأمريكية المسؤولية السياسية والأخلاقية عن استمرار ما وصفه بالجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا القيادي في الجبهة الشعبية، المبعوثين الدوليين، وفي مقدمتهم المدير التنفيذي لما يسمى مجلس السلام نيكولاي ملادينوف، إلى اتخاذ موقف محايد والابتعاد عن الانحياز للرواية الإسرائيلية، والعمل بدلاً من ذلك على ضمان تنفيذ الاتفاق.

وتأتي تصريحات الغول، في ظل استمرار الاحتلال في تغيير الوقائع على الأرض، عبر توسيع ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، وهو الخط الذي يفصل بين مناطق السيطرة العسكرية الإسرائيلية والمناطق المسموح للفلسطينيين بالوجود فيها داخل القطاع.

وواصلت قوات الاحتلال خلال الأيام الماضية تحريك هذا الخط على الأرض، عبر عمليات عسكرية شملت إزالة مكعبات خرسانية صفراء اللون في مناطق متفرقة، أبرزها قرب شارع صلاح الدين ومحيط ما يسمى محور نتساريم وسط القطاع.

