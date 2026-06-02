الاحتلال يعتقل 3 طالبات من جامعة بيرزيت ومستوطنون يحرقون مركبتين في برام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، ثلاث طالبات من جامعة بيرزيت شمال رام الله، فيما أحرق مستوطنون مركبتين وخطّوا شعارات عنصرية خلال اقتحامهم قرية أم صفا شمال غرب المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبتين نتالي أبو دية وجولان أبو عواد بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما في بلدة بيرزيت شمال رام الله، كما اعتقلت الطالبة ليلى خليل عقب اقتحام منزل عائلتها في بلدة بيتونيا غرب رام الله.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر الثلاثاء، قرية المغير شمال شرق رام الله، ونكّلت بعدد من المواطنين خلال مداهمة منازلهم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت عدداً من منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها، كما اعتدت بالضرب على المواطن مصطفى أبو راضي وعدد من أفراد أسرته خلال مداهمة منزلهم، ما أدى إلى إصابتهم برضوض.

وفي سياق متصل، أقدم مستوطنون فجر اليوم على إحراق مركبتين في قرية أم صفا شمال غرب رام الله، بعد تسلل مجموعة منهم إلى وسط القرية عقب منتصف الليل.

وذكرت مصادر محلية أن المستوطنين أضرموا النار في مركبة رئيس المجلس القروي مروان صباح، ومركبة المواطن محمد نمر، كما خطّوا شعارات عنصرية على عدد من جدران المنازل والأبواب قبل انسحابهم من المكان.

ويأتي هذا الاعتداء في ظل تصاعد هجمات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي تشمل إحراق المنازل والمركبات والممتلكات، والاعتداء على المواطنين، وإقامة بؤر استيطانية جديدة بحماية من قوات الاحتلال.

وتتعرض قرية أم صفا بشكل متكرر لاعتداءات المستوطنين القادمين من المستعمرات والبؤر الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة، ما تسبب بأضرار واسعة للممتلكات وقيّد وصول الأهالي إلى أراضيهم الزراعية.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، شهدت الأشهر الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف محافظات الضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار التوسع الاستيطاني والاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية.

