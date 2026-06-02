شهيدان وإصابتان جراء خروقات إسرائيلية متواصلة لوقف إطلاق النار بغزة

استُشهد مواطنان وأصيب آخران، الثلاثاء، جراء قصف وإطلاق نار نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في استمرار للخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر طبية بوصول شهيد وإصابتين إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، عقب استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية منطقة في بلدة الزوايدة وسط القطاع.

كما أعلنت المصادر الطبية استشهاد المواطن علي ياسر العديني برصاص جيش الاحتلال في محيط مدينة حمد شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وصباح اليوم، نفذت قوات الاحتلال عمليات قصف مدفعي ونسف منازل وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع.

وتُواصل قوات الاحتلال، لليوم الـ 236 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة الموقعة في الـ 10 من أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بوساطة عربية وأمريكية في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في آخر احصائية لها، ارتفاع إجمالي حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 932 شهيدًا، إلى جانب 2859 إصابة.

وبحسب الإحصائية التراكمية لوزارة الصحة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، ارتفع عدد الشهداء إلى 72 ألفًا و941 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 172 ألفًا و967 مصابًا.

