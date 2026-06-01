الأكبر عالميا .. فرنسا تمنع المشاركة الإسرائيلية في معرض "يوروساتوري"

01 يونيو 2026 . الساعة 20:29 بتوقيت القدس
معرض يوروساتوري العسكري

قررت الحكومة الفرنسية منع المشاركة الرسمية لـ"إسرائيل" في معرض "يوروساتوري" العسكري، المقرر عقده في باريس خلال الشهر الجاري، ما سيحول دون مشاركة وزارة جيش الاحتلال في المعرض أو إقامة جناح إسرائيلي فيه.

ويشمل القرار الفرنسي حظر مشاركة ممثلي حكومة الاحتلال في المعرض، ومنع إقامة جناح رسمي لـ"إسرائيل" إلى جانب حظر عرض الأسلحة الهجومية من قبل الصناعات العسكرية الإسرائيلية، مع السماح بعرض أنظمة ومنتجات الدفاع الجوي فقط.

ويأتي القرار الفرنسي في ظل توتر متصاعد بين باريس و"تل أبيب" على خلفية الحرب الإسرائيلية على لبنان والإبادة في غزة، وتزايد الانتقادات الفرنسية للسياسات الإسرائيلية وللأوضاع الإنسانية في القطاع.

ويُعد معرض يوروستوري للأسلحة، الذي يُنظم كل عامين في باريس، واحدا من أكبر معارض الأسلحة عالميا.

ويعد قرار فرنسا ضربة موجعة لقلب الصناعة في "إسرائيل" لأن المعرض كان يمثل فرصة ذهبية لإظهار معرفتها وابتكاراتها الجديدة في مجال التسليح وعرض الخبرة الدفاعية التي كانت تتباهى بها في كل أنحاء العالم، تحت شعار "الجيش الذي لا يُقهر".

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين:
