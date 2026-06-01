الدفاع المدني بخان يونس يُنفذ 163 مهمة خلال مايو

نفَّذت المديرية العامة للدفاع المدني - محافظة خان يونس، 163 مهمة خلال شهر مايو/ أيار الماضي، شملت مهمات إطفاء وإسعاف وإنقاذ، ومهام الأمن والسلامة ومهام أخرى.

وأوضحت إحصائية شهرية صادرة عن الدفاع المدني في خان يونس، اليوم الاثنين، أن طواقم الجهاز نفذَّت عدة مهمات خلال تلك الفترة شملت 43 مهمة إطفاء، و21 مهمة إنقاذ و99 مهمة إسعاف لمواطنين.

وأكد الدفاع المدني استمراره في أداء المهام الانسانية المطلوبة منه بالإمكانيات المتاحة رغم كل التحديات والمعيقات والمخاطر التي يواجهونها.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: