اتفاق إطلاق النار .. أكثر من 3 آلاف خرق إسرائيلي أسفر عن ارتقاء 939 شهيدًا

أحصي المكتب الإعلامي الحكومي أزيد عن 3 آلاف خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار الممتد منذ 11 أكتوبر/ تشرين أول 2025 وحتى اللحظة على مدار 232 يوما.

وأكد الإعلام الحكومي، في إحصائية اليوم الاثنين، أن الاحتلال لم يلتزم ببنود قرار وقف إطلاق النار بل يواصل القتل والإبادة والحصار والتجويع بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

ووثق 3076 خرقا إسرائيليا أسفر عن ارتقاء 939 شهيدا وإصابة 2889 مواطنا بجراح متفاوتة، بالإضافة إلى تسجيل 82 حالة اعتقال.

وأشار إلى تراجع نسب الالتزام بالبند المتعلق بدخول الشاحنات وحركة السفر، حيث دخلت 50,636 شاحنة فقط من أصل 139,200 شاحنة كان يُفترض دخولها بموجب الاتفاق، لتصل نسبة التزام الاحتلال في هذا البند إلى 36% فقط.

وفيما يخص حركة المسافرين، تمكن 5,836 مسافراً فقط من السفر من أصل 17,800 مسافر كان يُفترض سفرهم، بنسبة التزام بلغت 32%.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلا أنه لا يزال هشا في ظل استمرار القصف والقتل والتوسع الإسرائيلي داخل غزة.

وتنص المرحلة الأولى من الاتفاق على وقف العمليات العسكرية وانسحاب قوات الاحتلال من المناطق السكنية والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، لكن ذلك لم يحدث وفق بنود الاتفاق الذي رعته الإدارة الأمريكية وبإشراف الوسطاء: قطر ومصر وتركيا.

وتدعو حركة حماس تكرارا إلى إلزام "إسرائيل" بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق قبل الانتقال إلى المرحلة التالية، مطالبة بضمانات واضحة من الوسطاء، بما في ذلك الولايات المتحدة.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: