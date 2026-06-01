واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر تنفيذ عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار ونسف منازل في مناطق متفرقة من القطاع.

وفي أحدث التطورات، أعلنت مصادر طبية، استشهاد المواطن يوسف رمضان في قصف على مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي ذات المخيم، أصيب طفل مساء الإثنين، جراء إطلاق نار من طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

وأفادت مصادر صحفية بوصول طفل إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات جراء إصابته بنيران مسيرة إسرائيلية جنوب شرقي البريج.

وفي سياق متصل، واصلت مدفعية الاحتلال قصف المناطق الواقعة شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أثار حالة من التوتر والخوف بين السكان في المنطقة.

وفي جنوب القطاع، نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ ومنازل شمال شرقي مدينة خان يونس، وسط سماع دوي انفجارات متتالية في المنطقة.

كما أطلقت آليات الاحتلال العسكرية نيرانها بشكل كثيف تجاه المناطق الشمالية الشرقية من بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، دون أن ترد معلومات عن وقوع إصابات.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وسط استمرار عمليات القصف والتدمير في عدة مناطق من القطاع.

وحسب وزارة الصحة في غزة، بلغ عدد الشهداء والمصابين منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 930 شهيدًا و2819 مصابًا والانتشال 781.

