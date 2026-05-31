الأغذية العالمي يعلن تعرض بياناته في غزة للاختراق

31 مايو 2026 . الساعة 20:24 بتوقيت القدس
تعرض تطبيق التسجيل الذاتي المستخدم لتسجيل المساعدات في قطاع غزة لحادثة أمنية

أعلن برنامج الأغذية العالمي (WFP) عن تعرض تطبيق التسجيل الذاتي المستخدم لتسجيل المساعدات في قطاع غزة لحادثة أمنية أدت إلى وصول غير مصرح به إلى بعض البيانات الشخصية للمستفيدين.

وأوضح البرنامج أن البيانات التي تم الوصول إليها تشمل الأسماء وأرقام الهوية وأرقام الهواتف ومعلومات الموقع، بما في ذلك بيانات الأحياء المسجلة أثناء عملية التسجيل.

وأكد البرنامج في بيان تابعه "فلسطين أون لاين" أنه يدرك القلق الذي قد يسببه هذا الأمر، مشددًا على أن حماية بيانات المستفيدين وخصوصيتهم تمثل أولوية قصوى، وأنه يتعامل مع الوضع بأعلى درجات الجدية والمسؤولية لضمان أمن المعلومات.

كما طمأن البرنامج المستفيدين بأنه لا حاجة لتحديث أو إعادة تسجيل البيانات، موضحًا أن جميع المسجلين مسبقًا سيستمرون في تلقي المساعدات الغذائية والنقدية بشكل طبيعي ومنتظم كما هو مخطط له.

يأتي هذا التوضيح في إطار حرص برنامج الأغذية العالمي على الشفافية والتواصل المباشر مع المستفيدين، مؤكدًا التزامه الدائم بحماية بياناتهم وضمان استمرار الدعم الإنساني دون انقطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
