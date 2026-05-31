مقتل جندي إسرائيلي وجرح 4 في معارك جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، عن مقتل جندي وإصابة ٤ آخرين من قواته في معارك مع حزب الله في جنوبي لبنان.

وقال جيش الاحتلال، في بيان على "تليغرام"، إن الرقيب أول مايكل تيوكين، البالغ من العمر 21 عامًا، من عسقلان، وهو جندي في كتيبة الاستطلاع جفعاتي (846)، لواء جفعاتي، قُتِل في معركة بجنوب لبنان.

وأضاف أنه خلال تلك الاشتباكات، أُصِيب 4 جنود آخرين من جيش الاحتلال بجروح طفيفة.

الجندي القتيل مايكل تيوكين

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن استهداف طائرة مسيّرة مفخخة ليلًا قوات من دورية "غفعاتي" تُعد نقطة مقلقة بشكل خاص.

وأشارت إلى أن هذا الحدث يشير إلى أن لدى حزب الله على ما يبدو قدرة على استهداف قوات جيش الاحتلال بواسطة طائرات مسيّرة مفخخة أيضًا خلال ساعات الليل.

ورجحت أن هذه الطائرات مجهزة بوسائل للرؤية الليلية، تتيح توجيهها في الوقت الفعلي وإصابة القوات حتى في ظروف الظلام.

وافادت هيئة البث الإسرائيلية بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 13 جنديًا منذ دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ.

وأمس السبت، شهدت الجبهة اللبنانية الإسرائيلية تصاعدا في حدة الاشتباكات؛ إذ شن حزب الله عمليات مكثفة طالت شمال "إسرائيل"، في مقابل هجمات جوية ومدفعية عنيفة شنها جيش الاحتلال على جنوب لبنان.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن حزب الله أطلق نحو 25 صاروخًا ومسيرة باتجاه شمال "إسرائيل" منذ الليلة الماضية.

وأضافت القناة أن هجمات حزب الله طالت نحو 60 بلدة في شمال "إسرائيل" منذ فجر السبت.

وشنّت "إسرائيل" غارات على عشرات القرى في جنوب لبنان، تزامنا مع إصدارها إنذارات إخلاء لأكثر من عشر قرى، غداة إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع قواته توغّلها في العمق اللبناني.

