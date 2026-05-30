فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

باريس سان جيرمان يتوج بطلاً لدوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان يسقط أرسنال ويحافظ على لقبه الأوروبي

7 إصابات في هجوم للمستعمرين على مادما جنوب نابلس

29 شهيدٓا بغزة خلال عيد الأضحى بينهم نساء وأطفال

سودانية سبعينية ترافق والدتها التسعينية في الحج

صحيفة: مسؤولون وأطباء إسرائيليون خلف انتهاكات الأسرى الفلسطينيين

علماء المسلمين تحذر من فرض ترتيبات إقليمية تهدد سيادة الدول

ورقة بحثية تبحث تفكيك "إسرائيل" للحماية القانونية للأسرى الفلسطينيين

جنبلاط: "إسرائيل" رسمت خطا أصفر جنوب لبنان وتخطط لتقسيم المنطقة

بلدية النصيرات: أزمة الزيوت أوقفت 6 آبار عن العمل

باريس سان جيرمان يتوج بطلاً لدوري أبطال أوروبا

30 مايو 2026 . الساعة 22:12 بتوقيت القدس
...
لحظة تتويج فريق باريس سان جيرمان

توج فريق باريس سان جيرمان  بلقب دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على أرسنال بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، في المباراة النهائية التي انتهى وقتاها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وشهدت المواجهة النهائية تنافساً قوياً بين الفريقين، إذ تبادلا المحاولات الهجومية طوال 120 دقيقة دون أن يتمكن أي منهما من حسم اللقب، لتُحسم المباراة عبر ركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الباريسي.

وافتتح كاي هافيرتز التسجيل للجانرز في الدقيقة 6. وفي الشوط الثاني، أدرك عثمان ديمبيلي التعادل للباريس من ركلة جزاء في الدقيقة 65. 

وبهذا التتويج، أضاف النجم المغربي إنجازاً جديداً إلى مسيرته الكروية، بعدما توج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة، معززاً مكانته بين أبرز اللاعبين العرب الذين تركوا بصمتهم في الملاعب الأوروبية.

المصدر / وكالات
#دوريات أوروبا الكبرى #ميسي باريس سان جريمان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة