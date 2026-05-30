باريس سان جيرمان يتوج بطلاً لدوري أبطال أوروبا

توج فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على أرسنال بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، في المباراة النهائية التي انتهى وقتاها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وشهدت المواجهة النهائية تنافساً قوياً بين الفريقين، إذ تبادلا المحاولات الهجومية طوال 120 دقيقة دون أن يتمكن أي منهما من حسم اللقب، لتُحسم المباراة عبر ركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الباريسي.

وافتتح كاي هافيرتز التسجيل للجانرز في الدقيقة 6. وفي الشوط الثاني، أدرك عثمان ديمبيلي التعادل للباريس من ركلة جزاء في الدقيقة 65.

وبهذا التتويج، أضاف النجم المغربي إنجازاً جديداً إلى مسيرته الكروية، بعدما توج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة، معززاً مكانته بين أبرز اللاعبين العرب الذين تركوا بصمتهم في الملاعب الأوروبية.

