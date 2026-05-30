باريس سان جيرمان يسقط أرسنال ويحافظ على لقبه الأوروبي

تُوّج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، بعدما تغلب على أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح (4-3)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1)، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء السبت على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.

وبهذا الإنجاز، أصبح باريس سان جيرمان ثاني فريق ينجح في الاحتفاظ بلقب البطولة الأوروبية لموسمين متتاليين بعد ريال مدريد.



وشهدت المباراة بداية قوية من أرسنال الذي افتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة السادسة عبر الألماني كاي هافيرتز، مستغلًا انطلاقة سريعة أنهاها بتسديدة قوية في سقف المرمى، لينهي الفريق الإنجليزي الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، كثف باريس سان جيرمان ضغطه بحثًا عن التعادل، وتمكن من إدراكه في الدقيقة 65 عن طريق عثمان ديمبيلي من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد تدخل على خفيتشا كفاراتسخيليا داخل منطقة الجزاء.





وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية خلال الدقائق المتبقية من الوقت الأصلي، إلا أن النتيجة بقيت على حالها، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين شهدَا فرصًا خطيرة من الجانبين دون تغيير في النتيجة.

وفي ركلات الترجيح، سجل باريس سان جيرمان أربع ركلات عبر غونزالو راموس، وديزيري دويه، وأشرف حكيمي، ولوكاس هيرنانديز، فيما أهدر نونو مينديز ركلته بعد تصدٍ من الحارس ديفيد رايا.





أما أرسنال فسجل ثلاث ركلات بواسطة فيكتور غيوكيريس، وديكلان رايس، وغابرييل مارتينيلي، بينما أهدر كل من إيزي وغابرييل ماغالهايس ركلتيهما، ليحسم الفريق الفرنسي اللقب بنتيجة 4-3 في ركلات الترجيح.

وشهد النهائي إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة، حيث أهدر الفريقان عدة فرص محققة خلال الوقت الإضافي، قبل أن تبتسم ركلات الحسم لباريس سان جيرمان الذي واصل كتابة التاريخ الأوروبي بإحراز لقبه الثاني تواليًا.

