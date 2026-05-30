7 إصابات في هجوم للمستعمرين على مادما جنوب نابلس

أصيب 7 مواطنين، اليوم السبت، بالرصاص الحي والاعتداء بالضرب، خلال هجوم للمستعمرين على قرية مادما جنوب نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تلقت بلاغا بإصابة مسن (72 عاما) بالرصاص الحي في القدم، ومواطن آخر (40 عاما) جراء اعتداء المستعمرين عليه بالضرب، كما أصيب مواطن (46 عاما) بشظايا رصاص في الوجه، وآخر (53 عاما) برصاص حي في الفخذ، وأن قوات الاحتلال تمنع وصولهم للموقع.

كما أصيب شاب (43 عاما) بعد اعتداء بالضرب من قبل المستوطنين، وسيدة (45 عاما)، وأخرى (53 عاما) جراء اعتداء بالضرب من قبل المستوطنين.

وذكر رئيس مجلس قروي مادما رامي نصار أن عشرات المستعمرين من البؤرة الاستيطانية الجديدة المقام على أراضي شمال القرية، هاجموا رعاة الأغنام بالمنطقة، وأطلقوا الرصاص الحي، فيما لم يتمكن الهلال الأحمر والأهالي من الوصول اليهم نتيجة تدخل جيش الاحتلال وإغلاق الطرق المؤدية للمنطقة بالسواتر الترابية والبوابات الحديدية.

وفي السياق، هاجم مستعمرون، اليوم السبت، منازل المواطنين في بلدة قصرة جنوب نابلس.

وأفاد مصادر محلية بأن مستعمرين هاجموا منازل المواطنين بمنطقة رأس العين ببلدة قصرة جنوب نابلس، وسط تصدي الأهالي لهم.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: