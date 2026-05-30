29 شهيدٓا بغزة خلال عيد الأضحى بينهم نساء وأطفال

أحصى المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، ارتقاء 29 مواطنا بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، خلال أيام عيد الأضحى المبارك جراء الغارات والقصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وقال بصل، في تصريح، السبت، إنه "في أيام يفترض أن تسودها الطمأنينة وتتعالى فيها تكبيرات العيد، يعيش أبناء شعبنا فصولاً جديدة من الألم والفقد"، وذلك في مشاهد مأساوية تعكس حجم المعاناة الإنسانية التي يواجهها المدنيون في غزة.

وأضاف أنه رغم النقص الحاد في الإمكانيات والمعدات والموارد التشغيلية، واصلت طواقم الدفاع المدني أداء واجبها الإنساني، وتعاملت اليوم مع 9 استهدافات متفرقة، حيث عملت على انتشال الشهداء من تحت الأنقاض، وإنقاذ المصابين، وإخلاء المواطنين من مناطق الخطر.

وأكد أن طواقم الدفاع المدني تبذل جهوداً استثنائية في ظروف بالغة القسوة، بينما تتسع الفجوة بين حجم الاحتياجات الميدانية والقدرات المتاحة.

وشدد على أن استمرار ارتقاء الضحايا المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء، يفرض مسؤولية أخلاقية وإنسانية عاجلة على المجتمع الدولي.

ودعا المتحدث باسم الدفاع المدني الأمم المتحدة والوسطاء وجميع الأطراف المعنية للتحرك الفوري من أجل حماية المدنيين ووقف استهدافهم، وتوفير الاحتياجات والمستلزمات الأساسية للمنظومة الخدماتية والإنسانية، بما يمكنها من أداء رسالتها في إنقاذ الأرواح والحفاظ على الممتلكات والتخفيف من معاناة السكان.

