بلدية النصيرات: أزمة الزيوت أوقفت 6 آبار عن العمل

حذرت بلدية النصيرات وسط القطاع من تداعيات خطيرة تهدد قطاع المياه في المخيم، جراء استمرار منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال الزيوت اللازمة لتشغيل مولدات آبار المياه.

وذكرت البلدية، في بيان، اليوم السبت، أن 6 آبار مياه توقفت عن العمل بشكل كامل من أصل 32 بئراً عاملة في النصيرات، مشيرة إلى أن بقية الآبار باتت مهددة بالتوقف خلال الفترة المقبلة في حال استمرار أزمة نقص الزيوت والوقود.

وأكدت أن هذا التوقف الخطير والمتسارع ينذر بحدوث كارثة مائية حقيقية في مخيم النصيرات، ويهدد بحرمان آلاف الفلسطينيين من حقهم الأساسي في الحصول على المياه، في ظل الظروف الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يعيشها السكان.

وأوضحت أن استمرار أزمة نقص الزيوت والوقود سيؤدي إلى شلل واسع في خدمات المياه، وتراجع قدرتها على تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية للسكان، ما يفاقم الأوضاع الصحية والبيئية، ويزيد خطر انتشار الأوبئة والأمراض نتيجة نقص المياه وتعطل الخدمات الأساسية.

وناشدت بلدية النصيرات المؤسسات الدولية والإنسانية التدخل العاجل لإنقاذ قطاع المياه في المخيم، داعية وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى تسليط الضوء على خطورة الأزمة وتداعياتها الإنسانية.

كما دعت الجهات المختصة إلى العمل الفوري على إدخال الزيوت والاحتياجات التشغيلية اللازمة لضمان استمرار عمل الآبار والمرافق الحيوية.

