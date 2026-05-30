الاحتلال يواصل فرض حظر التجول على بيت أمر شمال الخليل

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض حظر التجول لليوم الثالث على التوالي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وتنتشر دوريات عسكرية إسرائيلية في البلدة ومداخلها منذ الخميس الماضي، فيما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل تعود لعائلتي أبو عياش واخليل.

واعتقل جيش الاحتلال عددا من المواطنين، وأغلق الشوارع الرئيسية والفرعية بالمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية، ومنع إقامة صلاة الجمعة في كل مساجد البلدة، كما أغلق أكثر من 30 طريقا فرعيا داخل البلدة.

وبين الحين والآخر تطلق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه منازل المواطنين والأحياء السكنية، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق، جرى التعامل مع عدد منهم ميدانيًا.

وتشهد بلدة بيت أمر اقتحامات متكررة من قوات الاحتلال، تترافق مع إغلاقات واعتداءات بحق المواطنين وممتلكاتهم، في ظل تصاعد الإجراءات العسكرية في مختلف مناطق الضفة الغربية.

