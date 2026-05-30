مصر تدعو وفد حماس إلى القاهرة ضمن مساعٍ لإنقاذ اتفاق غزة

وجّهت مصر دعوة إلى وفد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" المفاوض، برئاسة د. خليل الحية، لزيارة القاهرة خلال الأيام المقبلة، بهدف استكمال المباحثات المتعلقة بالانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق المبرم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونقل مصدر مصري مطّلع على جهود الوساطة التي تقودها القاهرة بين حركة حماس والأطراف المعنية، أن اتصالات مكثفة تُجرى حالياً لترتيب جولة جديدة من المفاوضات قبل نهاية الأسبوع، في محاولة للحيلولة دون انهيار الاتفاق في ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وأوضح المصدر أن التحركات المصرية جاءت عقب الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، إلى جانب تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن توجيه الجيش للسيطرة على نحو 70% من مساحة غزة، وهو ما اعتبره مخالفاً للخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحقيق السلام.

اتصالات مع الوسطاء والضامنين

وأضاف أن القاهرة أجرت سلسلة من الاتصالات مع الوسطاء والضامنين في تركيا وقطر، فضلاً عن مسؤولين في الإدارة الأميركية، لإعادة الأطراف إلى مسار التفاوض. كما أعدّت مصر ورقة معدّلة تتضمن تفاصيل إضافية ومقترحات جديدة، أملاً في تجاوز الأزمة الحالية ودفع المفاوضات قدماً.

وأشار المصدر إلى وجود قناعة لدى الوسطاء في مصر وقطر وتركيا بأن التصريحات الأخيرة لنتنياهو بشأن توسيع نطاق الاحتلال في غزة، وكذلك التصعيد الذي استهدف قيادات بارزة في كتائب القسام، يرتبطان بحسابات سياسية وانتخابية داخلية، في وقت يواجه فيه رئيس "الحكومة" الإسرائيلية تحديات متزايدة على أكثر من جبهة، بينها الساحة اللبنانية.

المصدر / الجزيرة نت