احترقت نحو 120 سيارة، في منطقة مفتوحة، قرب جسر الشيخ حسين بين الأردن وفلسطين، دون معرفة أسباب الحريق.

وأفادت مؤسسات تابعة لسلطات الإطفاء والإنقاذ، الجمعة، بأنها تمكنت من اخماد حريق كبير شب في منطقة مفتوحة بمحاذاة جسر الشيخ حسين "نهر الأردن"، بمساندة طائرات.

وأشارت إلى أن الحريق أدى إلى التهام 120 سيارة، فيما لم يقع أي إصابات بشرية، في وقت لم تعرف هوية ملكية السيارات المحترقة.

ويشهد المعبر عادة حركة نشطة خلال عطلات الأعياد، حيث يتوجه آلاف المسافرين إلى الأراضي الأردنية عبره.

وبحسب المعطيات من المكان، بدأ الحريق في منطقة مفتوحة قبل أن يمتد بسرعة بفعل الرياح وارتفاع درجات الحرارة، ما تسبب في أضرار كبيرة بالمركبات.

وشهدت المنطقة تصاعد سحب كثيفة من الدخان، فيما دفعت فرق الإطفاء بعدد من الطواقم والآليات لمحاصرة الحريق وإخماده.

