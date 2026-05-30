محمد صلاح: ضحيت بشبابي لأصنع قصة خيالية تُلهم الأجيال القادمة

في حديث مفعم بالمشاعر والرسائل الملهمة، أكد محمد صلاح، قائد المنتخب المصري ونجم نادي ليفربول، أنه قدم تضحيات هائلة طوال مسيرته الرياضية من أجل الوصول إلى القمة، معرباً عن فخره الشديد بكونه مصدراً لإسعاد الجماهير وإلهامهم.

وفي تصريحات أدلى بها لصالح إحدى شركات الاتصالات، الجمعة، استعاد صلاح بدايات رحلته الاحترافية قائلاً:"عندما غادرت مصر متوجهاً إلى أوروبا، كان أكبر أحلامي هو أن يشعر الناس بأنني حققت إنجازاً حقيقياً، وأن تتولد لديهم الرغبة في التعلم من تجربتي والسير على هذا النهج".

وأضاف موضحاً حجم الجهد المبذول وراء الستار: "لقد ضحيت بمرحلة شبابي بالكامل، ولا يوجد ما هو أغلى من ذلك لتقديمه. قد لا يرى الناس حجم المعاناة، لكن الأمر كان شاقاً للغاية؛ أن تحرم نفسك من عيش لحظات شبابك وتستثمر كل وقتك لتكون في أفضل حال. كنت أتدرب مرتين إلى ثلاث مرات يومياً".

واقع فاق التوقعات

وعبّر النجم المصري عن امتنانه للنجاح الاستثنائي الذي حققه، واصفاً مسيرته بأنها أشبه بالمعجزة: "أحمد الله كثيراً لأنني جعلت الجمهور يعيش قصة خيالية. ربما لم يكن أحد يصدق أن هذا الأمر قابل للتحقق، بل حتى أنا نفسي لم أكن أتوقع الوصول إلى هذه المكانة".

واختتم صلاح حديثه بنبرة فخر وأمل في المستقبل، قائلاً: "أنا فخور جداً بكل ما أنجزته حتى الآن، وأمنيتي الصادقة هي أن يظهر في المستقبل من الأجيال القادمة من يستطيع تكرار هذه التجربة، بل وتحقيق إنجازات تفوق ما حققته".

