الطقس: أجواء صافية وارتفاع على درجات الحرارة

30 مايو 2026 . الساعة 08:01 بتوقيت القدس
تعبيرية (أرشيف)

يكون الجو اليوم السبت، غائما جزئيا الى صاف، معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج، وذلك وفق توقعات دائرة الأحوال الجوية.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

طقس الإثنين والثلاثاء

أما بعد غد الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
