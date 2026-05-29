أردوغان يصلي الجمعة في "آيا صوفيا" تزامنا مع ذكرى فتح إسطنبول

29 مايو 2026 . الساعة 16:56 بتوقيت القدس
أردوغان في جامع آيا صوفيا الكبير

أدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صلاة الجمعة في جامع آيا صوفيا الكبير، تزامنا مع الذكرى السنوية الـ573 لفتح إسطنبول على يد السلطان العثماني محمد الفاتح.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها عقب الصلاة، أشار الرئيس أردوغان إلى حلول الذكرى السنوية الـ573 لفتح إسطنبول.

ولفت إلى المشاركة الواسعة في مسيرة شهدتها المدينة اليوم بمناسبة ذكرى فتح إسطنبول، حيث انطلقت من ميدان بيازيد وانتهت في ميدان جامع آيا صوفيا، بمشاركة رسمية وشعبية واسعة.

وفي 29 مايو/ أيار 1453، فتح السلطان محمد الفاتح مدينة القسطنطينية، عاصمة الإمبراطورية البيزنطية آنذاك، في حدث اعتبره مؤرخون بداية عصر حديث.

المصدر / إسطنبول/ فلسطين أون لاين:
