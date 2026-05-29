الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله شمال القدس

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المواطن رأفت جودة عوض الله على هدم منزله ذاتيا في المنطقة الشرقية من قرية قلنديا شمال القدس المحتلة، عقب استنفاده الإجراءات القانونية لمحاولة منع الهدم.

واضطر عوض الله إلى تنفيذ الهدم ذاتيا لمنزله الذي يقطنه منذ عشرات السنوات ويؤوي سبعة أفراد، بعد إخطاره من قبل سلطات الاحتلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، الذي أمهله ثلاثة أيام لتنفيذ الهدم، وفي حال رفض ذلك، فإن الاحتلال سيقوم بهدمه، وفرض غرامات مالية باهظة عليه.

ويقع المنزل شرق قرية قلنديا قرب قرب منطقة الدوار المؤدي إلى المنطقة الصناعية بمحيط مدخل مطار القدس، وهو واحد من سبعة منازل في المنطقة، أخطرها الاحتلال بالهدم، ما دفع عددا من أصحابها إلى تنفيذ الهدم الذاتي، تفاديا للعقوبات والغرامات المالية الباهظة.

يذكر أن المنطقة تشهد منذ سنوات استهدافا إسرائيليا متواصلا يشمل منازل ومنشآت سكنية وزراعية، ضمن سياسة تهدف إلى تقييد التوسع العمراني الفلسطيني في محيط القدس.

